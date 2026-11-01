/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/தாழ்ந்து தொங்கும் மின்கம்பி பொது மக்கள் அச்சம்
UPDATED : அக் 31, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:54 PM
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பவுஞ்சூர்: சாத்தமங்கலத்தில் தாழ்ந்த நிலையில் மின்கம்பிகள் தொங்குவதால், விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
பவுஞ்சூர் அடுத்த நெல்வாய் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட முத்துமாரியம்மன் கோவில் தெருவில் நான்கு மின்கம்பங்கள் உள்ளன. இதில் உள்ள மின் கம்பிகள் தாழ்ந்து செல்வதால், குடியிருப்பு மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர். கைக்கு எட்டும் துாரத்தில், இரண்டு மாதங்களாக அபாயகரமான முறையில் தொங்குவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், புயல் காற்று வீசினால் மின்கம்பிகள் அறுந்து உயிரிழப்பு சேதம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, தாழ்ந்து தொங்கும் மின் கம்பிகளை சீரமைக்க மின்வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.