புறநகர் பகுதிகளில் கழிவு நீர் கால்வாய் இல்லாததால் பொது மக்கள் அவதி
புறநகர் பகுதிகளில் கழிவு நீர் கால்வாய் இல்லாததால் பொது மக்கள் அவதி
ADDED : செப் 28, 2026 04:42 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில், செப். 29-–
காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட ஊராட்சிகளில், கழிவுநீர் கால்வாய் முறையாக பராமரிக்கப்பட்டாததால் சாலைகளில் கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் எட்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன. புறநகரில் உள்ள காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட 39 ஊராட்சிகளில், 6,000க்கும் மேற்பட்ட பெரிய தெருக்கள் மற்றும் 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உட்புற தெருக்களின் ஓரங்களில் மழைநீர் வடிகால்வாய் மற்றும் வரத்துக்கால்வாய்கள் உள்ளன.
வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் நேரடியாக மழைநீர் கால்வாய்களில் விடப்படுவதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனால், மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் தேங்கி, துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து காட்டாங்குளத்துார் பகுதி மக்கள் கூறியதவாது:
சென்னை மாநகரின் புறநகர் பகுதியாக, காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியம் உள்ளது. வளர்ந்து வரும் பகுதியாக இருப்பினும், இங்கு போதிய அளவிற்கு அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படவில்லை. இங்குள்ள 39 ஊராட்சிகளில், சிங்கபெருமாள் கோவில், வண்டலுார், ஊரப்பாக்கம், நெடுங்குன்றம், வீராபுரம், மண்ணிவாக்கம் ஆகிய ஆறு ஊராட்சிகள் வளர்ந்து வளரும் நிலையில் உள்ளன.
இப்பகுதியில் கழிவுநீர் மேலாண்மை குழு மிகவும் மோசமான நிலையில் செயல்பட்டு வருகிறது. முறையான கழிவுநீர் கால்வாய் வசதியும் இல்லை. இதனால், ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் குப்பையுடன் கழிவுநீர் தேங்குவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது. மழைநீர் கால்வாய்கள் கழிவுநீர் கால்வாயாக மாறியுள்ளன.
இப்பகுதிகளில் இயங்கும் ஹோட்டல், டீ கடைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் நேரடியாக நீர்நிலைகளில் கலக்கின்றன. இதனை தடுக்க ஊரக வளர்ச்சித் துறை அதிகாரிகள் எந்தவிதி நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை.
எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து கழிவு நீர் கால்வாய் பிரச்னைக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.