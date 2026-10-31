புதிதாக ரேஷன் கடை அமைக்க பொது மக்கள் வலியுறுத்தல்

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ADDED : அக் 30, 2026 07:54 PM
மதுராந்தகம்: மதுராந்தகம் நகராட்சிக்குட்பட்ட செங்குந்தர்பேட்டை பகுதியில் புதிதாக ரேஷன் கடை அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் அடுத்த, செங்குந்தர்பேட்டையில், பயன்பாடு இல்லாத குடிநீர் தொட்டியின் மோட்டார் அறையில் ரேஷன் கடை செயல்பட்டு வருகிறது. 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைதாரர்கள் இந்த கடையை பயன் படுத்துகின்றனர்.
தற்போது பருவ மழை பெய்து வருவதால், அரிசி, பருப்பு, கோதுமை உள்ளிட்ட ரேஷன் பொருட்களை பாதுகாப்பதில் பணியாளர்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும், இடநெரிசலில் பொதுமக்களும் அவதிப்படுகின்றனர்.
எனவே, பயன்பாடின்றி உள்ள குடிநீர் மோட்டார் அறையை இடித்து அகற்றி, புதிதாக ரேஷன் கடை அமைக்க ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.