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ரயில் பணிமனை ஊழியர் மின்சாரம் பாய்ந்து பலி

ரயில் பணிமனை ஊழியர் மின்சாரம் பாய்ந்து பலி

UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 03, 2026 08:54 PM

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UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 03, 2026 08:54 PM

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சென்னை: பணியின்போது மின்சாரம் பாய்ந்து, 36 வயது ரயில்வே ஊழியர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

பீஹாரைச் சேர்ந்தவர் சஞ்சீவ் குமார், 36; ரயில்வே ஊழியர். தண்டையார்பேட்டை ரயில் பணிமனையில் வெல்டராக பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கு மனைவி மற்றும் 14 வயதில் மகள் உள்ளனர்.

நேற்று முன்தினம் பணிமனையில், மழைநீர் கசிவை சரிசெய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக உயரழுத்த மின் கம்பி உரசியது. இதில், மின்சாரம் பாய்ந்து, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

சக ஊழியர்கள் அவரை மீட்டு, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு, மருத்துவ பரிசோதனையில் சஞ்சீவ்குமார் இறந்தது தெரிய வந்தது. அவரது உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்து, கொருக்குப்பேட்டை ரயில்வே போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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