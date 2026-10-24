அப்பாடா ! தொடங்குது கூடுவாஞ்சேரி - செங்கல்பட்டு 4வது பாதை பணி: ரூ.273 கோடிக்கு டெண்டர் கோரியது ரயில்வே
அப்பாடா ! தொடங்குது கூடுவாஞ்சேரி - செங்கல்பட்டு 4வது பாதை பணி: ரூ.273 கோடிக்கு டெண்டர் கோரியது ரயில்வே
UPDATED : அக் 09, 2026 03:32 AM
ADDED : அக் 08, 2026 06:16 PM
சென்னை: தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு நான்காவது புதிய ரயில் பாதை திட்டத்தில் முதற்கட்டமாக, கூடுவாஞ்சேரி முதல் செங்கல்பட்டு வரை, 273 கோடி ரூபாயில் பணிகளை மேற்கொள்ள, தெற்கு ரயில்வே டெண்டர் கோரியுள்ளது.
சென்னை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு ரயில் பாதை, தென்மாவட்டங்களுக்கு செல்ல பிரதான பாதையாக இருக்கிறது. இவற்றில், 50க்கும் மேற்பட்ட விரைவு ரயில்கள், 250க்கும் மேற்பட்ட மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
சிக்கல்
தாம்பரத்தில் இருந்து செங்கல்பட்டு வரையிலான புறநகர் பகுதிகளில் குடியிருப்புகள், தொழிற்சாலைகள், தனியார் நிறுவனங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
தற்போது, மூன்று பாதைகள் உள்ளன. போதிய ரயில் பாதை இல்லாததால், கூடுதல் ரயில் சேவை அதிகரிப்பதில் சிக்கல் இருந்து வருகிறது.
இதற்கிடையே, தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே, 30 கி.மீ., துாரத்துக்கு நான்காவது புதிய பாதையை ரயில்வேயுடன், தமிழக அரசு இணைந்து அமைக்க விருப்பம் தெரிவித்தது.
அதன்படி, இந்த திட்டத்திற்கான, விரிவான திட்ட அறிக்கையும் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த ரயில் பாதை திட்டத்துக்கு, கடந்த ஆண்டு ஜனவரியில் ரயில்வே வாரியம் ஒப்புதல் அளித்தது.
இதையடுத்து, தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு நான்காவது புதிய ரயில் பாதை திட்டத்தின், முதல்கட்டமாக கூடுவாஞ்சேரி முதல் செங்கல்பட்டு வரை, 273 கோடியில் பணிகள் மேற்கொள்ள டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே நான்காவது புதிய ரயில் பாதை, 1,165 கோடி ரூபாயில் அமைக்க ரயில்வே வாரியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதற்கான, நிலம் கையகப்படுத்துவது போன்ற அடிப்படை பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில், முதல்கட்டமாக கூடுவாஞ்சேரி முதல் செங்கல்பட்டு வரை, 21 கி.மீ., துாரம், 273 கோடியில் ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ள டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
டெண்டர்
ரயில் பாதை, சிவில் இன்ஜினியரிங், சிக்னல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு, மின்மயமாக்கல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
ஒப்பந்ததாரரை தேர்வு செய்து, இரண்டு ஆண்டுகளில் பணிகளை முடிக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
இதேபோல், இரண்டாம் கட்டமாக, கூடுவாஞ்சேரியில் இருந்து தாம்பரம் வரையிலும் நான்காவது பாதை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்வதற்கான ஆரம்ப கட்ட பணிகள் நடந்து வருகின்றன. விரைவில் இதற்கான, டெண்டர் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும்.
தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே நான்காவது பாதை பணிகள் முடிந்து, பயன்பாட்டிற்கு வரும்போது, தற்போதுள்ளதை காட்டிலும், 25 சதவீதம் ரயில்கள் கூடுதலாக இயக்க முடியும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.