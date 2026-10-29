பகிங்ஹாம் கால்வாயில் மழையால் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
பகிங்ஹாம் கால்வாயில் மழையால் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:14 PM
மாமல்லபுரம்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்து வருவதால்,
பகிங்ஹாம் கால்வாயில், நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
வங்க கடலில் இருந்து, 2 கி.மீ., மேற்கில், கடலுக்கு இணையாக, பகிங்ஹாம் கால்வாய் நீண்டுள்ளது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின்போது, உப்பு, விறகு உள்ளிட்டவற்றை, மற்றொரு இடத்திற்கு, படகில் கொண்டு செல்ல, கால்வாய் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
கடலில் நீர்மட்டம் உயரும் போது, பகிங்ஹாம் கால்வாய்க்கு கடல்நீர் வர, பல பகுதிகளில் முகத்துவாரங்கள் உள்ளன.
இந்த முகத்துவாரங்களில் மணல் மற்றும் கழிவுகளால் அடைப்பு ஏற்பட்டு மேடானது. மேலும், கோடை வறட்சியாலும், சில மாதங்களாக கால்வாய் வறண்டு காணப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து பொதுப்பணித்துறையினர், முகத்துவாரங்களை துார்வாரி மணல்மேடுகளை அகற்றினர். தற்போது பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், பகிங்ஹாம் கால்வாய்க்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால், அப்பகுதியை சுற்றியுள்ள மீனவர்கள் கால்வாயில் மீன்பிடித்து வருகின்றனர்.