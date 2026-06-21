மழைநீர் கால்வாய் துார்வாரி சீரமைப்பு

UPDATED : அக் 07, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:16 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் பேரூராட்சி பகுதிகளில் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, மழைநீர் கால்வாயை துார்வாரி சீரமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் பேரூராட்சியில் 15 வார்டுகள் உள்ளன. திருப்போரூர், கண்ணகப்பட்டு, காலவாக்கம், மேட்டுக்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை நிலவுவதால், பொதுமக்கள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இதையடுத்து, சமீபத்தில் நடந்த பேரூராட்சி கூட்டத்தில் ஏரிகளை துார்வாரி சீரமைக்க கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தினர். அதன்படி, திருப்போரூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள 63 ஏரி கால்வாய்களை துார்வாரும் பணி நடந்து வருகிறது.
செக்கடித்தாங்கல் ஏரி உபரிநீர் வெளியேறும் திருப்போரூர் – நெம்மேலி சாலை, சான்றோர் வீதி, படவட்டம்மன் கோவில் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்வாய்கள் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் நேற்று துார்வாரப்பட்டன. பருவமழைக்கு முன் கால்வாய் துார்வாரும் பணிகள் முடிக்கப்படும் என நீர்வளத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.