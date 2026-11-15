புதுப்பட்டினம் சாலை சந்திப்பில் மழைநீர் தேங்குவதால் சிரமம்
புதுப்பட்டினம் சாலை சந்திப்பில் மழைநீர் தேங்குவதால் சிரமம்
UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:46 PM
புதுப்பட்டினம்: புதுப்பட்டினம் புறவழி சாலை சந்திப்பில் மழைநீர் தேங்குவதால், அவ்வழியே பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
கல்பாக்கம் அடுத்த, புதுப்பட்டினம் பகுதியில், கிழக்கு கடற்கரை சாலை புறவழிப்பாதையாக உள்ளது. புதுப்பட்டினம் உட்புற பகுதி வழியாக கடக்கும் பழைய கிழக்கு கடற்கரை சாலை சந்திப்பில் மழைநீர் தேங்கி போக்குவரத்து பாதிக்கும் நிலை உள்ளது. 2021ம் ஆண்டு, புறவழிப்பாதை அமைக்கப்பட்டபோது, நெடுஞ்சாலை துறையினர் மழைநீர் வடிகால்
அமைக்கப்படவில்லை. இதனால், அப்பகுதியில் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கி குளம் போல் காட்சியளிக்கிறது. அவ்வழியே நடந்து செ ல்லும் பாதசாரிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே, புதுப்பட்டினம் புறவழி சாலை சந்திப்பில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க, நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.