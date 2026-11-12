வடிகால் வசதி இல்லாததால் சாலையில் தேங்கும் மழைநீர்

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ADDED : நவ 11, 2026 10:18 PM
செய்யூர்: கூவத்துார் பஜார் வீதியில் வடிகால் வசதி இல்லாததால், மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி, அப்பகுதி மக்கள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
கூவத்துாரில் உள்ள பஜார் வீதியின் இருபுறங்களிலும் 100க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன. கூவத்துார் மற்றும் சுற்றிலும் உள்ள 20க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள், அத்தியாவசிய பொருட்களை பஜார் வீதியில் உள்ள கடைகளில் வாங்கி செல்கின்றனர்.
பஜார் பகுதியில் உள்ள பல கடைகள், சாலை மட்டத்தை விட தாழ்வாக உள்ளன. இப்பகுதியில் வடிகால் வசதி இல்லாததால், மழைக்காலங்களில் மழைநீர் சாலையில் தேங்குகிறது. இதனால் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் மற்றும் பொதுமக்கள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மேலும், தாழ்வாக உள்ள கடைகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து விடுகிறது. இதனால், கடைகளில் உள்ள பொருட்கள் வீணாகி, வியாபாரிகள் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.
எனவே, பஜார் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.