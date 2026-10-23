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செங்கை ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் தேங்கிய மழைநீரால் அவதி
செங்கை ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் தேங்கிய மழைநீரால் அவதி
ADDED : அக் 22, 2026 08:41 PM
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செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் தேங்கி உள்ள மழைநீரை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
மதுராந்தகம் – செங்கல்பட்டு சாலையில், செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை உள்ளது. இப்பகுதி, ஜி.எஸ்.டி., சாலையின் இருபுறமும் மழைநீர் கால்வாய் கட்டப்பட்டுள்ளது. செங்கல்பட்டு பகுதியில், இன்று (அக்.,22), மழை பெய்தது. ஜி.எஸ்.டி., சாலையில், மழைநீர் கால்வாயில் தண்ணீர் செல்லமால், சாலையில் குளம்போல் தேங்கியது.
இவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் நடந்து செல்பவர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். சாலையில் மழைநீர் தேங்காமல் இருக்க, சாலையின் இருபுறமும் உள்ள, மழைநீர் கால்வாய் துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.