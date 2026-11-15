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ரேஷன் கடை பெண் ஊழியர் மீது தாக்குதல்: போலீசார் விசாரணை
ரேஷன் கடை பெண் ஊழியர் மீது தாக்குதல்: போலீசார் விசாரணை
ADDED : நவ 14, 2026 09:19 PM
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திருப்போரூர்: போலச்சேரியில் ரேஷன் கடை பெண் ஊழியரை தாக்கிய நபரிடம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருப்போரூர் அடுத்த போலச்சேரியில் ரேஷன் கடை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு விற்பனை உதவியாளராக கோமதி, 35, என்பவர் பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்த கடையில் 591 ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கி செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.,14) மதியம் பொருட்கள் வாங்க வந்த ஒருவரது கை ரேகை பதிவாகவில்லை. இதனால், கே.ஒய்.சி., பதிவு செய்ய வேண்டும் என கோமதி அவரிடம் அறிவுறுத்தினார்.
இதுதொடர்பாக இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதில், அந்த நபர் கோமதியை தாக்கியுள்ளார்.
இதுகுறித்து ஊழியர் அளித்த புகாரின் படி, தாழம்பூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.