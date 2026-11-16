கர்ப்பிணி உடலை வழங்காமல் இழுத்தடித்த அரசு மருத்துவமனை உறவினர்கள் சாலை மறியல்
கர்ப்பிணி உடலை வழங்காமல் இழுத்தடித்த அரசு மருத்துவமனை உறவினர்கள் சாலை மறியல்
ADDED : நவ 16, 2026 10:09 PM
மதுராந்தகம்: செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில், உயிரிழந்த கர்ப்பிணி கவுரி 29, என்பவரின் உடலை ஒப்படைக்காததால், மருத்துவமனை நிர்வாகத்தை கண்டித்து, உறவினர்கள் இன்று (நவ.,16) சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
மதுராந்தகம் அடுத்த வில்வராயநல்லுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆனந்தராஜ், 31; இவரது மனைவி கவுரி, 29; ஆறு மாத கர்ப்பிணி. இம்மாதம் 6ம் தேதி, கவுரிக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக, உறவினர்கள் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அவரை சேர்த்தனர்.
மருத்துவ பரிசோதனையில் அவரது கருப்பைப்பையில் பாதிப்பு இருப்பது தெரியவர, வயிற்றில் இருந்த ஆறு மாத குழந்தை அகற்றப்பட்டது.
இதையடுத்து தொடர் சிகிச்சையில் இருந்த கவுரி, கடந்த 15ம் தேதி உயிரிழந்தார்.
இந்நிலையில், அவரது உடலை உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்காமல், இரண்டு நாட்களாக செங்கல்பட்டு மருத்துவமனை நிர்வாகம், அலைக்கழித்து வந்துள்ளது.
இந்நிலையில், மருத்துவமனை நிர்வாகத்தை கண்டித்து அவரது உறவினர்கள் 100க்கும் மேற்பட்டோர், இன்று மாலை, மதுராந்தகம் – சூனாம்பேடு சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால், அப்பகுதியில் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
அங்கு வந்த செ ங்கல்பட்டு நகர போலீசார், மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமாதான பேச்சு நடத்திய பின், அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், ‘கவுரியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக உறவினர்கள் கூறியதையடுத்து, கோட்டாட்சியர் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், பிரேத பரிசோதனை காலதாமதமானது’ என்றனர்.