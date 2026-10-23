/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்பு சுருக்கத்திருத்தம் வெளியீடு
வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்பு சுருக்கத்திருத்தம் வெளியீடு
வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்பு சுருக்கத்திருத்தம் வெளியீடு
UPDATED : அக் 22, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:36 PM
அ நிறம் | அளவு
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், சோழிங்கநல்லுார், பல்லாவரம், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, திருப்போரூர், மதுராந்தகம் – தனி, செய்யூர் – தனி ஆகிய சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் கூட்ட அரங்கில், ஏழு சட்டசபை தொகுதிக்கான புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்பு சுருக்கத்திருத்தம் மற்றும் ஓட்டுச்சாவடிகள் மறுசீரமைப்பு தொடர்பான பட்டியலை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில், மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், கலெக்டருமான, வீரப்பன், நேற்று, வெளியிட்டார்.
இந்த பட்டியல், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது.