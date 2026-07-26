﻿ குடியிருப்பு பகுதியில் பாழடைந்த கிணறு அகற்றம்

PUBLISHED ON : ஜூலை 26, 2026 03:16 AM
செய்யூர்: நம் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக, இல்லீடு கிராமத்தில் திறந்தவெளியில் ஆபத்தான நிலையில் இருந்த பாழடைந்த கிணறு, பொக்லைன் இயந்திரம் வாயிலாக நேற்று முன்தினம் இடித்து அகற்றப்பட்டது.
சூணாம்பேடு அடுத்த இல்லீடு கிராமத்தில் ரேஷன் கடை அருகே, 25 ஆண்டுகளுக்கு முன், குடிநீர் கிணறு அமைக்கப்பட்டது.
இதில், மின்மோட்டார் மூலம் நீரேற்றப்பட்டு குழாய்கள் வழியாக குடிநீர் வினியோகிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த கிணற்றில் தண்ணீர் துவர்ப்பு தன்மை இருந்ததால் கைவிடப்பட்டது.
இதனால், பராமரிப்பு இன்றி தடுப்பு சுவர்கள் இடிந்து திறந்த நிலையில் கிணறு இருந்தது. குடியிருப்பு பகுதியில் விளையாடும் குழந்தை கள் மற்றும் முதியோர் கிணற்றில் விழுந்து விபத்து ஏற்படும் அபாய நிலை ஏற்பட்டது.
பாழடைந்த கிணற்றை அகற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்; இதுகுறித்து நம் நாளிதழில் கடந்த மாதம் படத்துடன் செய்தி வெளியானது.
இதையடுத்து சூணாம்பேடு ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் பொக்லைன் இயந்திரம் வாயிலாக பாழடைந்த கிணறு நேற்று முன்தினம் இடித்து அகற்றப்பட்டது.