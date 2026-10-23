ரசாயன கழிவுகளை வெளியேற்ற அமைக்கப்பட்ட பழுப்புகள் அகற்றம்
ரசாயன கழிவுகளை வெளியேற்ற அமைக்கப்பட்ட பழுப்புகள் அகற்றம்
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 06:14 PM
செய்யூர்: பனையூர் பெரியகுப்பம் பகுதியில், ரசாயன கழிவு கலக்கப்படுவதாக மீனவர்கள் குற்றஞ்சாட்டிய நிலையில், கடற்கரை ஓரத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பழுப்புகள் நேற்று அகற்றப்பட்டன.
இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பனையூர் பெரியகுப்பம் கிராமத்தில் 250க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதியில் நாட்டு படகு மூலமாக கடலுக்கு சென்று மீன்பிடித்தல் மற்றும் கடல்சார் உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்வது இப்பகுதி மக்களின் பிரதான தொழிலாக உள்ளது.
120க்கும் மேற்பட்டோர் நாட்டுப்படகு மூலம் கடலுக்கு சென்று மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கடற்கரையை ஓட்டிய பகுதியில் பழுப்பு அமைத்து, இரவு நேரத்தில் டேங்கர் லாரிகள் மூலமாக ரசாயனக் கழிவுகளை கடலில் கலக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இதுதொடர்பாக அப்பகுதி மீனவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு, ரசாயன கழிவு பழுப்புகளை அகற்ற கோரினர். இதனால், மீன்பிடி தொழில் பாதிக்கப்படுவதாகவும் கடல் வளம் அழியும் நிலை ஏற்படும் எனவும் அவர்கள் தெ ரிவித்தனர். இதையடுத்து,
செய்யூர் வட்டாட்சியர், செங்கல்பட்டு மாவட்ட மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் நேற்று, ஆய்வு செய்தனர்.
அதன்பின், ரசாயன கழிவுகளை கடலில் ஊற்ற அமைக்கப்பட்டு இருந்த பழுப்புகள் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் அகற்றப்பட்டது.