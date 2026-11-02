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செய்தி எதிரொலி மின்கம்பிகளை சூழ்ந்த மரக்கிளைகள் அகற்றம்
செய்தி எதிரொலி மின்கம்பிகளை சூழ்ந்த மரக்கிளைகள் அகற்றம்
ADDED : நவ 01, 2026 02:56 PM
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கூடுவாஞ்சேரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கற்பகாம்பாள் நகரில் மரக்கிளைகளில் மின்கம்பி உரசுவதால், அடிக்கடி மின்தடை ஏற்பட்டு வந்தது.
அருகிலே யே குடியிருப்புகள் இருந்ததால், பகுதி மக்கள் அச்சப்பட்டு வந்தனர். இதுகுறித்து நம் நாளிதழில் 10 நாட்களுக்கு முன் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து, மின் கம்பிகளை சூழ்ந்திருந்த மரக்கிளைகளை வெட்டி மின்வாரிய ஊழியர்கள் நேற்று அகற்றினர்.