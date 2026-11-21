வேடந்தாங்கல் ஏரியின் முக்கிய நீர் வரத்து கால்வாய்கள் சீரமைப்பு பணி தொடக்கம்
வேடந்தாங்கல் ஏரியின் முக்கிய நீர் வரத்து கால்வாய்கள் சீரமைப்பு பணி தொடக்கம்
ADDED : நவ 20, 2026 08:45 PM
மதுராந்தகம்: வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயத்தில், சீசன் தொடங்கிய நிலையில், ஏரியின் முக்கிய நீர் வரத்து கால்வாய்களை சீரமைக்கும் பணி, நேற்று தொடங்கியது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் 86 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. 16 அடி நீர்பிடிப்பு கொண்ட இந்த ஏரியில், தற்போது தண்ணீரின்றி வறண்டுள்ளது.
சீசன் தொடக்கம்
செப்டம்பர் மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில், குளிர்காலத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பறவைகள் வர தொடங்குகின்றன. டிச., ஜன., பிப்., ஆகிய மூன்று மாதங்களில் வழக்கத்தை விட பறவைகளின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.
மார்ச், ஏப்., மே மாதங்களின் கடைசி வாரத்தில், பறவைகள் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்து காணப்படும்.
அந்த வகையில், வங்கதேசம், மியான்மார், இலங்கை, சைபிரியா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் வர்ண நாரை, மிளிர் உடல் அரிவாள் மூக்கன், நத்த கொத்தி நாரை, கரண்டிவாயன், சாம்பல் நாரை, பாம்பு தாரா உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பறவைகள் வேடந்தாங்கலுக்கு வந்து, தங்கி இனப்பெருக்கம் செய்து, மீண்டும் தங்கள் நாடுகளுக்கு புறப்பட்டு செல்லும்.
அக்டோபர் மாதத்தில் பறவைகள் வர தொடங்கின. ஆனால், கரண்டிவாயன், நத்தை குத்தினாரை, வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன் உள்ளிட்ட பறவைகள் வரத்து தொடங்கி உள்ள நிலையில், 2,000த்திற்கும் அதிகமான பறவைகள் வந்து தங்கியுள்ளன.
நீர்வரத்து இல்லை:
மதுராந்தகம் தாலுகா பகுதியில் பருவமழை பெய்தும் ஏரியில் தண்ணீர் வரத்து இல்லை. இதனால், ஏரி முழுதும் வறண்டு குட்டை போல் காட்சியளிக்கிறது. ஒரு அடி அளவு கூட தண்ணீர் இன்றி உள்ளதால், பறவைகள் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகளை தேடி அலை கின்றன.
இதனால், வளையப்புத்துார் ஏரியிலிருந்து வேடந்தாங்கல் ஏரிக்கு செல்லும் முக்கிய நீர் வரத்து கால்வாய்களை உடனடியாக துார்வாரி சீரமைக்க, நம் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது.
நீர்வரத்து கால்வாய்கள் சீரமைப்பு:
வேடந்தாங்கல் ஏரிக்கு ஐந்து நீர்வரத்து கால்வாய்கள் வழியாக தண்ணீர் வரும் முக்கிய கால்வாய்கள் உள்ளன .
இதில் வளையப்ப்புத்துார்- – வேடந்தாங்கல், சித்தாத்துார்- – வெள்ளப்புத்துார், மேட்டு குடிசை – -- வேடந்தாங்கல், விநாயகநல்லுார் – --வேடந்தாங்கல், பசும்பூர் -- – வேடந்தாங்கல் உள்ளிட்ட நீர்வரத்து கால்வாய் மூலமாக, வேடந்தாங்கல் ஏரிக்கு நீர்வரத்து செல்லும்.
வனத்துறை சார்பில் ஐந்து முக்கிய நீர்வரத்து கால்வாய்களை துார்வாரி சீரமைக்கும் பணி இன்று (நவ.,20) தொடங்கியது.
நெல்வாய் மடுவிலிருந்து வளையப்புத்துார் ஏரிக்கு நீரை கொண்டு சென்று, அங்கிருந்து வேடந்தாங்கல் ஏரிக்கு தண்ணீரை கொண்டு வர கால்வாய்களை துார்வாரும் பணி நடந்து வருவதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.