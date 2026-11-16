அரசு பள்ளியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் பழுது: மாணவ - மாணவியர் அவதி
அரசு பள்ளியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் பழுது: மாணவ - மாணவியர் அவதி
UPDATED : நவ 15, 2026 11:14 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:02 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: சிங்கபெருமாள் கோவிலில் உள்ள அரசு மேல்நிலை பள்ளியில், குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் பழுதடைந்த நிலையில், மாணவ - மாணவியர் தண்ணீரின்றி அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சிங்கபெருமாள் கோவில் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட அனுமந்தபுரம் சாலையில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி உள்ளது. இப்பள்ளியில் 650க்கும் மேற்பட்ட மாணவ - மாணவியர் பயின்று வருகின்றனர். மாணவர்களின் குடிநீர் தேவைக்காக, பள்ளி வளாகத்தில், 2019ம் ஆண்டு ஏழு லடசம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டது. அதன் அருகிலயே தனியார் நிறுவனத்தின் சமூக பங்களிப்பில் மற்றொரு குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முறையாக குடிநீர் இயந்திரம் அமைக்காததால் குழாயில் இருந்து சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்திற்கு தண்ணீர் செல்லவில்லை. மற்றொரு சுத்திகரிப்பு இயந்திரமும் பழுதடைந்துள்ளது. போதிய மின் மோட்டார்கள் இல்லாதது, முறையான இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளாததால், அவற்றை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், மாணவ - மாணவியர் குடிநீரின்றி அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து மாணவ - மாணவியரின் பெற்றோர் கூறியதாவது:
குடிநீர் சுத்திகரிப்பு கருவி அமைக்க, உள்ளாட்சி அமைப்பு வாயிலாக நிதி ஒதுக்கப்படுவதில்லை. தன்னார்வ அமைப்பினரால் அமைக்கப்படும் சுத்திகரிப்பு கருவிகள் வீணாகி, பழுதடைந்துள்ளன.
இந்த இரண்டு சுத்திகரிப்பு நிலையமும் பழுதடைந்து, குடிநீர் குழாயும் சேதமடைந்துள்ளது.
மேலும், ஆசியர்களும் வெளிப்புற பகுதிகளில் 30 ரூபாய்க்கு வினியோகிக்கப்படும் கேன்களை வாங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு, பழுதடைந்த குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்களை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.