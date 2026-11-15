நகராட்சி குடியிருப்பு சேதம் இடித்து அகற்ற வேண்டுகோள்
நகராட்சி குடியிருப்பு சேதம் இடித்து அகற்ற வேண்டுகோள்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:09 AM
ADDED : நவ 15, 2026 12:04 AM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டில் சேதமடைந்துள்ள நகராட்சி ஊழியர்கள் குடியிருப்பை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு நகராட்சி ஆணையர், நகர்நல அலுவலர், சுகாதார அலுவலர்கள் உள்ளனர்.
இவர்களுக்கு, செங்கல்பட்டு – சென்னை சாலையில், பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில், கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன், குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டன.
இந்த குடியிருப்பில், ஆணையர் உள்ளிட்டோர் தங்கி பணிபுரிந்து வந்தனர். கடந்த 2008க்கு பின், நகராட்சி ஊழியர்கள் யாரும் தங்குவதில்லை.
இதனால், 18 ஆண்டுகளாக பராமரிப்பின்றி குடியிருப்பு முழுதும் சேதமடைந்துள்ளது.
அந்த இடத்தை சுற்றி மரங்கள் மற்றும் செடிகள் வளர்ந்துள்ளதால், விஷ ஜந்துக்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளன. செங்கல்பட்டு – சென்னை சாலை வழியாக ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் சென்று வருகின்றனர்.
குடியிருப்பை சுற்றி வளர்ந்துள்ள மரங்கள் காய்ந்து பட்டு போயுள்ளன. பலத்த காற்று வீசினால், மரங்கள் சாலையில் சரிந்து விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, சேதமடைந்த குடியிருப்பை இடித்து அகற்றி மரங்களை வெட்டி அப்புறப்படுத்த, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.