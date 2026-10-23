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வேட்டைகார குப்பம் சந்திப்பில் பெயர் பலகை வைக்க கோரிக்கை
வேட்டைகார குப்பம் சந்திப்பில் பெயர் பலகை வைக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:24 PM
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பவுஞ்சூர்: வேட்டைக்காரக்குப்பம் சந்திப்பு சாலையில் சேமடைந்துள்ள ஊர் பெயர் பலகையை புதிதாக அமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கூவத்துார் – மதுராந்தகம் நெடுஞ்சாலையில், வேட்டைக்காரக்குப்பம், கரிக்காமலை உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்குச் செல்லும் சாலை சந்திப்பில் உள்ள பெயர் பலகை சேதமடைந்துள்ளது. இதனால், புதிதாக வரும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஊர்களுக்குச் செல்ல வழி தெரியாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, சேதமடைந்த பெயர் பலகையை அகற்றிவிட்டு, புதிய பெயர் பலகை அமைக்க நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.