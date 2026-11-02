ஆலிகுப்பம் கடற்கரையில் தடுப்புக்கற்களை நீட்டிக்க கோரிக்கை
ஆலிகுப்பம் கடற்கரையில் தடுப்புக்கற்களை நீட்டிக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 01, 2026 06:38 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:36 PM
கூவத்துார்: ஆலிக்குப்பம் கடற்கரையில் மண் அரிப்பை சீரமைத்து, தடுப்புக்கற்களின் நீளத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என, மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கூவத்துார் அருகே கடலுார் ஊராட்சியில் ஆலி குப்பம், சின்னகுப்பம், பெரிய குப்பம் போன்ற பகுதிகள் உள்ளன. இங்கு 400க்கும் மேற்பட்ட மீனவ குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
கடந்த 2023ம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட புயல் காரணமாக, ஆலி குப்பம் பகுதியில் இருந்த சாலை அரிக்கப்பட்டு 20 அடி அகலத்திற்கு உள்வாங்கியது.
இதனால், சாலை சுருங்கியதால் அலைகளின் தாக்கம் அதிகரித்து, குடியிருப்புகளில் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக ஆலி குப்பத்தில் வசிக்கும் மக்கள் மாற்று இடத்திற்கு
குடி பெயர்ந்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து மீனவர்கள் கூறியதாவது:
பேரிடர் காலங்களில் கடல் அலையின் சீற்றம் அதிகரிப்பால் குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் மக்கள் அஞ்சும் நிலை உள்ளது. கடந்த வாரம் சுனாமி அறிவிப்பை தொடர்ந்து, படகுகளை வேறு பக்கம் நிறுத்தி வைத்திருந்தோம். இருந்தும், அலையின் ஆர்ப்பரிப்பு கடுமையாக இருந்தன. பாறாங்கற்கள் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட தடுப்புக்கற்களால், பாதிப்புகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, தடுப்புக்கற்களை நீண்ட அளவில் வைக்க, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.