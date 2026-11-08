மேட்டுக்குப்பம் குளம் சீரமைக்க கோரிக்கை

UPDATED : நவ 07, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:44 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் பேரூராட்சி மேட்டுக்குப்பம் குளம் பராரிப்பின்றி சீரழிந்து வருகிறது. குளத்தை சீரமைக்க பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருப்போரூர் பேரூராட்சி மேட்டுக்குப்பம், காலவாக்கம், கண்ணகப்பட்டு, திருப்போரூர் ஆகிய பகுதிகளில், கடந்த 2009ம் ஆண்டில் 10க்கும் மேற்பட்ட குளங்கள் பக்கவாட்டு சுற்றுசுவர், நடைபாதையுடன், மேம்படுத்தப்பட்டது.
இந்த குளம் அமைந்துள்ள இடத்தை ஒட்டி பக்கத்து ஊராட்சியான இள்ளலுாருக்கு உட்பட்ட செங்காடு கிராமம் உள்ளது.
இங்கு பிரபலமான ஆஞ்நேயர் கோவில் உள்ளதால், இக்கோவிலுக்கு செல்வோர் இந்த குளத்தின் நீரை தலையில் தெளித்து செல்கின்றனர். மேலும் கிராம மக்கள் தெருகுழாயில் தண்ணீர் வராத நேரங்களில், துணி துவைப்பதற்கு, பாத்திரம் கழுவுதற்கு எடுத்து செல்கின்றனர். இந்த குளம் தொடர் பராமரிப்பு இல்லாமல் முட்செடிகள், கோரைப்புல், ஆகாய தாமரை வளர்ந்து தூர்ந்து வருகிறது.
எனவே, குளம் சீரழிவதை தடுக்க, பேரூராட்சி நிர்வாகம் குளத்தை பராமரித்து மீண்டும் மேம்படுத்த வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.