சேதமான மின்கம்பம் சீரமைக்க கோரிக்கை

UPDATED : அக் 22, 2026 06:28 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:24 PM
திருக்கழுக்குன்றம்: நரப்பாக்கம் ஊராட்சியில் சேதமடைந்த மின்கம்பத்தை அகற்றி விட்டு, புதிய மின்கம்பம் அமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுக்குன்றம் அருகே நரப்பாக்கம் ஊராட்சியில், வடக்கத்தியம்மன் கோவில் தெரு அருகே சேதமடைந்த மின்கம்பம் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது.
இங்குள்ள வடக்கத்தியம்மன் கோவில் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்லும் சாலையில், தினமும் நூற்றுக்கணக்கான இருசக்கர வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இந்நிலையில் அபாய நிலையில் உள்ள மின்கம்பத்தால் விபத்து ஏற்படும் அச்சம் நிலவுகிறது. அதை அகற்றி விட்டு புதிய மின்கம்பம் அமைக்க மின்வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.