தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மழைநீர் வடிகால்வாயை சீரமைக்க கோரிக்கை

மழைநீர் வடிகால்வாயை சீரமைக்க கோரிக்கை

மழைநீர் வடிகால்வாயை சீரமைக்க கோரிக்கை

UPDATED : நவ 02, 2026 07:16 PM

ADDED : நவ 02, 2026 07:16 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 02, 2026 07:16 PM ADDED : நவ 02, 2026 07:16 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருக்கழுக்குன்றம்: நரப்பாக்கத்தில் துார்ந்துள்ள மழைநீர் வடிகாலை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திருக்குழுக்குன்றம் அருகே நரப்பாக்கம் ஊராட்சியில், 800க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. நரப்பாக்கத்தில் இருந்து மதுராந்தகம் செல்லும் சாலையில், 2 கி.மீ., துாரத்திற்கு அமைக்கப்பட்ட மழைநீர் வடிகால் துார்ந்துள்ளது. இதனால், பருவ மழையின் போது, மழைநீர் சாலையில் தேங்கி குடியிருப்புகளுக்குள் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதே நிலை நீடிப்பதால், நரப்பாக்கம் பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். அவர்களது இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கும் சூழல் உள்ளது. எனவே, செ டிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ள மழைநீர் வடிகாலை சீரமைக்க, ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us