மழைநீர் வடிகால்வாயை சீரமைக்க கோரிக்கை

UPDATED : நவ 02, 2026 07:16 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:16 PM
திருக்கழுக்குன்றம்: நரப்பாக்கத்தில் துார்ந்துள்ள மழைநீர் வடிகாலை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திருக்குழுக்குன்றம் அருகே நரப்பாக்கம் ஊராட்சியில், 800க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. நரப்பாக்கத்தில் இருந்து மதுராந்தகம் செல்லும் சாலையில், 2 கி.மீ., துாரத்திற்கு அமைக்கப்பட்ட மழைநீர் வடிகால் துார்ந்துள்ளது. இதனால், பருவ மழையின் போது, மழைநீர் சாலையில் தேங்கி குடியிருப்புகளுக்குள் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதே நிலை நீடிப்பதால், நரப்பாக்கம் பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். அவர்களது இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கும் சூழல் உள்ளது. எனவே, செ டிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ள மழைநீர் வடிகாலை சீரமைக்க, ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.