நீர் வரத்து கால்வாயை சீரமைக்க கோரிக்கை

UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM
அச்சிறுபாக்கம்:
கொளத்துார் ஏரி நீர்வரத்து கால்வாயை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், சித்தாமூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட அம்மணம்பாக்கம் ஊராட்சியின் தெற்கு பகுதியில் தாங்கல் ஏரி உள்ளது. பருவ மழை காலங்களில் ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டி, வெளியேறும் உபரி நீர் கலங்கல் வழியாக கொளத்துார் ஏரியை வந்தடையும்.
இந்நிலையில், கொளத்து ஏரி நீர் வரத்து கால்வாயில் செடிகள் வளர்ந்து துார்ந்து மோசமான நிலையில் உள்ளது. இதனால், நீர்நிலைகளில் இருந்து வெளியேறும் உபரி நீர் விளை நிலங்களுக்குள் செல்வதால், நெற்பயிர்கள் அழிந்து நாசமாகின்றன. இதன் மூலம் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கும் சூழல் உள்ளது.
எனவே, பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், நீர்வரத்து கால்வாயை துார்வாரி சீரமைக்க, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.