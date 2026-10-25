சேதமடைந்த குடிநீர் தொட்டி இடித்து அகற்ற வேண்டுகோள்
சேதமடைந்த குடிநீர் தொட்டி இடித்து அகற்ற வேண்டுகோள்
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 09:56 PM
கூவத்துார்: வீரராகவாபுரம் பகுதியில் சேதமடைந்த மேல்நிலை நீர் தொட்டியை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
கூவத்துார் அருகே நெற்குணப்பட்டு ஊராட்சியில் வீரராகவாபுரம், கங்கையம்மன் கோவில் ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன. இப்பகுதியில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் மேல்நிலை நீர் தொட்டி கட்டப்பட்டது. இதில், மின்மோட்டார் மூலம் நீரேற்றப்பட்டு குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக குடிநீர் தொட்டி பராமரிப்பின்றி கான்கிரீட் பூச்சு உதிர்ந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.
குடிநீர் தொட்டியின் அருகில் புதிதாக அங்கன்வாடி மையமும் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இதனால், விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, சேதமடைந்துள்ள மேல்நிலை நீர் தொட்டியை இடித்து அகற்ற ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.