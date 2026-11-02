பயன்பாடு இல்லாத கிணறு இடித்து அகற்ற வேண்டுகோள்

UPDATED : நவ 02, 2026 07:16 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:16 PM
திருக்கழுக்குன்றம்: நரப்பாக்கம் ஊராட்சியில் பயன்பாடின்றி ஆபத்தான நிலை யில், உள்ள கிணற்றை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
திருக்கழுக்குன்றம் அருகே நரப்பாக்கம் ஊராட்சியில் பிள்ளையார் கோவில் தெருவில், 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட கிணறு சேதமடைந்துள்ளது. இதனால், இந்த கிணற்று நீரை பயன்படுத்துவதை பொதுமக்கள் தவிர்த்தனர். தற்போது இந்த கிணற்றை சுற்றி செடிகள் வளர்ந்து விஷ பூச்சிகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. அதன் அருகிலேயே அரசு தொடக்கப்பள்ளி, அங்கன்வாடி மையமும் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், இரும்புக்கம்பிகள் அமைக்கப்படாமல் இருக்கு கிணறை குழந்தைகள் எட்டிப்பார்க்கும் சூழலும் உள்ளது. எனவே, விபரீதம் ஏற்படும் முன், கிணற்றை இடித்து அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.