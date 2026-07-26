கிணற்றுக்கு மின் மோட்டார் பொருத்தி குடிநீர் வினியோகிக்க வேண்டுகோள்
கிணற்றுக்கு மின் மோட்டார் பொருத்தி குடிநீர் வினியோகிக்க வேண்டுகோள்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 03:17 AM
செய்யூர்: வீரபோகம் ஊராட்சியில் புதிதாக வெட்டப்பட்ட குடிநீர் கிணற்றுக்கு, மின்மோட்டார் பொருத்தி குடிநீர் வினியோகம் செய்ய வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
செய்யூர் அடுத்த வீரபோகம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட மணல்மேடு, பாக்கூர், வீரபோகம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில், 800க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
வீரபோகம் கிராமத்தில் உள்ள குடிநீர் கிணறு கோடைக்காலத்தில் தண்ணீரின்றி வறண்டு வந்ததால், குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு வந்தது. இதனால், கூடுதல் குடிநீர் கிணறு அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இதையடுத்து, ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், ஒன்பது லட்சம் ரூபாயில், ஐந்து மாதங்களுக்கு முன் குடிநீர் கிணறு வெட்டப்பட்டது. ஆனால், குடிநீர் கிணற்றுக்கு இதுவரை மின்மோட்டார் பொருத்தப்படாததால், குடிநீர் வினியோகிப்பதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது.
இதுகுறித்து, வீரபோகம் ஊராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
தனி மின் இணைப்பு வழங்கிய பின் மின்மோட்டார் பொருத்தப் படும். செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட குடிநீர் கிணற்றுகளுக்கு மின்மோட்டார் பொருத்தும் பணி நிலுவையில் உள்ளது.
தனியார் நிறுவனத்திற்கு 'டெண்டர்' விடப்பட்டு, இந்த பணிகள் தொடங்கப்படும். இப்பகுதியில் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.