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சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையத்தில் நகரும் படிக்கட்டுகள் அமைக்க கோரிக்கை

சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையத்தில் நகரும் படிக்கட்டுகள் அமைக்க கோரிக்கை

UPDATED : ஆக 08, 2026 02:56 AM

ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 02:56 AM ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM

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சிங்கபெருமாள் கோவில், ஆக. 8--

சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையத்தில், 'எஸ்கலேட்டர்' எனும் நகரும் படிக்கட்டுகள் அமைக்க பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

செங்கல்பட்டு -- சென்னை கடற்கரை மார்கத்தில் சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில்நிலையம் உள்ளது.

சிங்கபெருமாள் கோவில், திருக்கச்சூர், கொண்டமங்கலம், கொளத்துார் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் சென்னை, கிண்டி, தாம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்வதற்காக இந்த ரயில் நிலையத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

மேலும் சென்னையில் இருந்து தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் இங்கு வந்து செல்கின்றனர். இந்த ரயில் நிலையத்தில் உள்ள நடைமேடைகளுக்கு பயணியர் செல்ல நகரும் படிக்கட்டுகள் இல்லாததால் முதியோர், பெண்கள் உள்ளிட்டோர் கடும் சிரமப்படுகின்றனர்.

சிலர் ஆபத்தான முறையில் தண்டவாளங்களை கடந்து செல்வதால், விபத்தில் சிக்கி உயிரிழப்பு சம்பவங்களும் நிகழ்கிறது.

இதுகுறித்து பயணியர் கூறியதாவது:

மகேந்திரா சிட்டி, ஒரகடம் பகுதியில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் இந்த பகுதியில் இருந்து சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்வோர் சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையத்திற்கு சென்று வருகின்றனர்

இந்த தடத்தில் தினமும் 60க்கும் மேற்பட்ட புறநகர் மின்சார ரயில்கள் நின்று செல்கின்றன. இங்குள்ள ஐந்து நடைமேடைகளில் படிக்கட்டுகள் மட்டுமே உள்ளன.

நகரும் படிக்கட்டுகள் இல்லாததால், ரயில் நிலையம் வரும் பயணியர், இரண்டாவது நடைமேடையில் உள்ள டிக்கெட் கவுன்டரில் ரரயில் டிக்கெட் எடுத்து, மற்ற நடைமேடைக்கு அவர அவசரமாக மாறி செல்லும் நிலை உள்ளது.

இதில் பலரும் ரயில் வருவதை கவனிக்காமல் தண்டவாளத்தை கடக்கும்போது விபத்தில் சிக்குகின்றன. கடந்தாண்டு இந்த பகுதியில் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற முதியவர் விரைவு ரயில் மோதி உயிரிழந்தார்.



கடந்த மாதம் இரவு தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற இளம்பெண் அனந்தபுரி விரைவு ரயில் மோதி உயிரிழந்தார். இது போன்ற உயிரிழப்பு சம்பவங்களை தடுக்க இந்த ரயில் நிலையத்தில் நகரும் படிக்கட்டுகள் அமைக்க ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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