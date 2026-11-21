புதிய அங்கன்வாடி மையத்தை பயன்பாட்டிற்கு திறக்க கோரிக்கை
புதிய அங்கன்வாடி மையத்தை பயன்பாட்டிற்கு திறக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 21, 2026 07:34 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:34 PM
அச்சிறுபாக்கம்:
எலப்பாக்கம் ஊராட்சியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மை யத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அச்சிறுபாக்கம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டு எலப்பாக்கம் ஊராட்சி உள்ளது. இந்த ஊராட்சியில் செயல்பட்டு வந்த அங்கன்வாடி மையம் சேதமடைந்ததால், சமீபத்தில் தற்காலிகமாக வேறு கட்டடத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. அங்கு 15க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பயின்று வருகின்றனர்.
இதையடுத்து, ஊராட்சி சார்பில், நுாலகம் அருகே புதிதாக அங்கன்வாடி மையம் கட்ட, இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. அங்கு, 17.25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், கடந்தாண்டு அங்கன்வாடி மையம் கட்டும் பணி தொடங்கப்பட்டது. பணிகள் அனைத்தும் முடிந்த நிலையில், ஆறு மாதங்களாக திறக்கப்படாமல் பூட்டியே கிடக்கிறது.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, புதிதாக கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையத்தை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வே ண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.