சேதமடைந்த ரேஷன் கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற கோரிக்கை
சேதமடைந்த ரேஷன் கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற கோரிக்கை
UPDATED : நவ 14, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:38 PM
செய்யூர்: வேலுார் கிராமத்தில் சேதமடைந்த ரேஷன் கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சித்தாமூர் அருகே சூணாம்பேடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட வேலுார் கிராமத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. அரசு தொடக்கப்பள்ளி அருகே இயங்கும் ரேஷன் கடையில்,
180க்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட ரேஷன் கடை சேதமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.
இதனால், மழைக்காலத்தில் அரிசி, சர்க்கரை, துவரம் பருப்பு போன்ற அத்தியாவசிய மழையில் நனைந்து வீணாகின்றன. தவிர, மாதந்தோறும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க முடியாமல் ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். சேதமடைந்த ரேஷன் கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற கோரி அப்பகுதி மக்கள் ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, புதிதாக ரேஷன் கடை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.