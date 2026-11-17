இருளர் வசிப்பிடத்திற்கு பட்டா வழங்காமல் வருவாய் துறையினர் வஞ்சிப்பதாக குற்றச்சாட்டு
இருளர் வசிப்பிடத்திற்கு பட்டா வழங்காமல் வருவாய் துறையினர் வஞ்சிப்பதாக குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 16, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:24 PM
புதுப்பட்டினம்: வாயலுார் இருளர் பழங்குடி பெணகள் நல அமைப்பிற்கு சொந்தமான இடத்திற்கு, பட்டா வழங்காமல், வருவாய் துறையினர் வஞ்சிப்பதாக, அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
கல்பாக்கம் அடுத்த, வாயலுார் ஊராட்சியில் உள்ள காரைத்திட்டு பகுதியில், 30 ஆண்டுகளாக, இருளர் இன மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். புதுப்பட்டினம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கூலி வேலை செய்து வரும் இவர்கள், முன்பு குடிசையில் வசித்தனர். இவர்களின் வாழ்க்கைத் தரம் மேம்பாடு கருதி, திருக்கழுக்குன்றம் அடுத்த தண்டரை பகுதியில் இயங்கும் இருளர் பழங்குடி பெண்கள் நல அமைப்பின் சார்பில், கடந்த 2005ல் ‘வாயலுார் இருளர் பெண்கள் சங்கம்’ ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து, வாயலுாரில் தனி நபர்களிடம் இருந்து 2 ஏக்கர் பட்டா இடம் பெறப்பட்டு, வாயலுார் இருளர் பெண்கள் சங்கம் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டது. அதே ஆண்டில், ஒரு ஏக்கர் இடத்தில், 36 இருளர் குடும்பங்களுக்கு தனித்தனியாக வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டன. இங்கு அவர்கள் 20 ஆண்டுகளாக வசித்து வருகின்றனர். தற்போது இந்த வீடுகள் முழுதும்
சேதமடைந்து இடிந்து விழும் அபாயம் உள்ளது. இருளர் பெண்கள் நல அமைப்பில்
பெயரில் இருப்பதால், அவற்றை இடித்து, புதிய வீடு கட்ட அரசும் முயற்சிக்கவில்லை.
தற்போதும் அதே இடத்தை விற்றவர் பெயரிலே நீடிப்பதோடு, புதிய எண்ணிலும் பதியப்பட்டுள்ளது.
வருவாய்த்துறையின் குளறுபடி பதிவுகளால், இந்த இடத்தை அமைப்பின் பெயருக்கு மாற்றுவதில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.
இதுகுறித்து இருளர் இன மக்கள் கூறியதாவது:
இருளர் பழங்குடி பெணகள் நல அமைப்பிற்கு சொந்தமான 2 ஏக்கர் இடத்திற்கு, வருவாய் துறை அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால், பட்டா வழங்கப்படவில்லை. அமைப்பின் பெயரில் பட்டாவும், பின்னர் வீடுகள் உள்ளவர்களுக்கு தனித்தனி பட்டாவும் வழங்கினால் மட்டுமே, அரசு வீடுகள் கட்ட முடியும். பட்டா மாறுதல் கோரி பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தியுள்ளோம். வருவாய் துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து வஞ்சித்து வருகின்றனர். பட்டா இல்லாததால் தனிநபர்கள் ஆக்கிரமிக்க முயற்சிக்கின்றனர்.
எனவே, வாயலுார் இருளர் பழங்குடி பெணகள் நல அமைப்பிற்கு பட்டா மாற்றம் செய்ய உயரதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.