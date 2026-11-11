இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகம்
இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகம்
UPDATED : நவ 10, 2026 03:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:01 PM
திருப்போரூர்: கேளம்பாக்கத்தில் உள்ள வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகம் சேதமடைந்து, இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளதால், இங்கு வருவோர் மற்றும் ஊழியர்கள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
திருப்போரூர் வட்டத்தில், திருப்போரூர், பையனூர், மானாமதி, கரும்பாக்கம், நெல்லிக்குப்பம், கேளம்பாக்கம் ஆகிய ஆறு குறுவட்டங்கள் உள்ளன.
கேளம்பாக்கம் குறுவட்டத்தில் வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகம் இயங்குகிறது. இதன் கட்டுப்பாட்டில், கேளம்பாக்கம், படூர், நாவலூர், கோவளம் உள்ளிட்ட 17 கிராமங்கள் உள்ளன.
கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட அலுவலகம், நாளடைவில் சேதமடைந்து, சுவரில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. அவ்வப்போது மழைநீர் கசிந்து, அலுவலகத்தில் உள்ள ஆவணங்கள் வீணாகி வருகின்றன. மேலும், போதிய இடவசதியும் இல்லை.
எனவே, அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், புதிய வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, ஊழியர்கள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.