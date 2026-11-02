திருப்போரூர் சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ‘ரெய்டு’
திருப்போரூர் சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ‘ரெய்டு’
UPDATED : நவ 02, 2026 09:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 09:17 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் பேரூராட்சி, கந்தசுவாமி கோவில் தெற்கு மாடவீ தியில், சார் – பதிவாளர் அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது. இந்த அலுவலகத்தில், திருப்போரூர், கேளம்பாக்கம், நாவலுார், கானத்துார், முட்டுக்காடு, கோவளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கான நிலப்பதிவுகள், செய்யப்பட்டு வந்தன.
தமிழகத்திலேயே அதிக வருவாய் அளிக்கும் சார் -– பதிவாளர் அலுவலகமாக திருப்போரூர் இருந்தது.
இதனால், பரபரப்புடன் காணப்பட்டு அடிக்கடி லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனையும் நடந்தது.
இந்நிலையில், கூட்ட நெரிசல் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால், திருப்போரூர் சார் -– பதிவாளர் அலுவலகத்தை பிரிக்க, அரசு முடிவு செய்தது.
அதன்படி, திருப்போரூர் சார்- – பதிவாளர் அலுவலகம் பிரிக்கப்பட்டு, கேளம்பாக்கத்தில் கடந்தாண்டு ஆக., 1ம் தேதி முதல் செயல்பட்டு வருகிறது.
தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி திருப்போரூர் சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பத்திரப்பதிவுக்கு அலுவலர்கள் லஞ்சம் வாங்குவதாக புகார் எழுந்தது.
இதையடுத்து, செங்கல்பட்டு ஊழல் தடுப்பு லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நேற்று சோதனை நடத்தினர். பணிபுரியும் ஊழியர்களின் மொபைல் போன் மூலம் பணப்பரிவர்த்தனை
செயலியான ‘ஜி –பே’ உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்தனர். இந்த சோதனை இரவு வரை நீடித்தது.