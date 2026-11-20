குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணிக்காக தோண்டப்பட்ட சாலையால் அச்சம்
குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணிக்காக தோண்டப்பட்ட சாலையால் அச்சம்
UPDATED : நவ 19, 2026 02:42 PM
ADDED : நவ 19, 2026 02:40 PM
திருப்போரூர்: கேளம்பாக்கம் – வீராணம் சாலையில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணிக்காக தோண்டப்பட்ட சாலையை முறையாக சீரமைக்காததால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
கேளம்பாக்கத்தில், 25 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். கேளம்பாக்கம் அருகே உள்ள தையூர், படூர் பகுதிகளில் ஏராளமான தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், மருத்துவமனைகள், கல்லூரிகள் உள்ளன.
இதனால், தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் வேலை நிமித்தமாக பேருந்து, கார், வேன், இருசக்கர வாகனங்களில் கேளம்பாக்கம் வழியாக வந்து செல்கின்றனர்.
அதுமட்டுமின்றி, திருப்போரூர், மாமல்லபுரம் பகுதிகளில் இருந்து, சென்னை, தாம்பரம் செல்வோரும், கேளம்பாக்கம் வழியாகவே செல்கின்றனர். இதனால், கேளம்பாக்கம் பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு, தினந்தோறும் வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்லும் நிலை உள்ளது.
எனவே, போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க, 2018ம் ஆண்டு கேளம்பாக்கம் – வீராணம் சாலை மேம்படுத்தப்பட்டது. இதனால், 50 சதவீதம் பேர், கேளம்பாக்கம் ஓ.எம்.ஆர்., சாலையை தவிர்த்துவிட்டு, வீராணம் சாலை வழியாக தாம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று வந்தனர்.
இந்நிலையில், சென்னை பெருநகர குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் வாரியம் சார்பில், கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டத்தின் கீழ், நெம்மேலியிருந்து சென்னை போரூர் ஏரி வரை குடிநீர் கொண்டு செல்ல திட்டமிடப்பட்டது.
இதற்காக, கேளம்பாக்கம் – வீராணம் சாலையில் ராட்சத குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணி, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கப்பட்டு நடந்து வருகிறது. இதில், 500 மீட்டர் வரை பணி முடிவடைந்துள்ளது.
இந்த குழாய்களை புதைக்க தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களை முறையாக சீரமைக்காததால், இச்சாலை வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும், பெரிய வாகனங்களின் சக்கரம் சாலை பள்ளத்தில் சிக்குகின்றன.
எனவே, குழாய் பதிக்கும் பணியால் சேதமடைந்த வீராணம் சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.