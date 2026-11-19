/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/குண்டாஸில் ரவுடி கைது
ADDED : நவ 18, 2026 10:00 PM
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செங்கல்பட்டு: சட்டம் ஒழுங்கு நடவடிக்கை காரணமாக, ரவுடியான ராஜேஷ், 43, குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் இன்று (நவ.,18) சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
செங்கல்பட்டு அடுத்த, ஆப்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜேஷ், 43.
கடந்த 28ம் தேதி, சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னையில் ஈடுபட்டதால் அவரை, பாலுார் போலீசார் கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர்.
அதன்பின், குண்டர் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க, கலெக்டருக்கு, எஸ்.பி., அய்மன் ஜமால் பரிந்துரை செய்தார்.
கலெக்டர் வீரப்பன் உத்தரவை அடுத்து, போலீசார் ராஜேஷை குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து, இன்று புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.