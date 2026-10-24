‘ஜி – பே’ மூலம் ரூ.7.70 லட்சம் லஞ்சம்: அதிகாரிகளிடம் விசாரணை
‘ஜி – பே’ மூலம் ரூ.7.70 லட்சம் லஞ்சம்: அதிகாரிகளிடம் விசாரணை
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:27 PM
செங்கல்பட்டு: மாவட்ட நகர ஊரக அமைப்பு அலுவலகத்தில் நடத்திய சோதனையில், ‘ஜி – பே’ மூலம் 7.70 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றது தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தின் 4வது மாடியின் ‘டி’ பிளாக்கில் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு துறை அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது.
மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள வீட்டுமனை பிரிவுகளுக்கு இதன் மூலம் அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், வீட்டுமனை பிரிவுகளுக்கு அனுமதி அளிக்க அதிகளவில் அலுவலர்கள் லஞ்சம் பெறுவதாக, தொடர் புகார் எழுந்தன.
அதனடிப்படையில் செங்கல்பட்டு லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார்
நேற்று, மாவட்ட நகர ஊரக அமைப்பு அலுவலகத்தில் திடீர் சோதனை நடத்தினர். இதில், மொபைல் போன் மூலம், பணபரிவர்த்தனை செயலியான ‘ஜி – பே’ மூலம் 7.70 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெ ற்றுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
தொடர்ந்து பல்வேறு ஆவணங்களை ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளிடம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.