மாமல்லபுரம் கோவில்களில் ரூ.15 லட்சம் காணிக்கை

UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:25 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரம், கடம்பாடி ஆகிய பகுதியில் உள்ள கோவில்களில், பக்தர்கள் 15.90 லட்சம் ரூபாய் காணிக்கை செலுத்தி உள்ளனர்.
மாமல்லபுரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்தலசயன பெருமாள் கோவில், ஹிந்து சமய அறநிலைய துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
இக்கோவிலில் பக்தர்கள் காணிக்கை செலுத்த, ஐந்து உண்டியல்கள் உள்ளன. கடம்பாடியில் பிரசித்தி பெற்ற மாரி சின்னம்மன் கோவிலில், மூன்று உண்டியல்கள் உள்ளன. இந்த இரண்டு கோவில்களிலும், கடந்த ஜூன் 23ம் தேதி முதல் நேற்று வரை, பக்தர்கள் செலுத்திய காணிக்கை,
கணக்கிடப்பட்டது.
செய்யூர் ஆய்வாளர் சிவலிங்கம், கோவில்களின் செயல் அலுவலர் செல்வகுமார் ஆகியோர் மேற்பார்வையில் காணிக்கை எண்ணும் பணிகள் நடந்தன.
ஸ்தலசயன பெருமாள் கோவில், 10.63 லட்சம் ரூபாய், 14 கிராம் தங்கம், 65 கிராம் வெள்ளி, கடம்பாடி கோவிலில், 5,26 லட்சம் ரூபாய், 6 கிராம் தங்கம், 30 கிராம் வெள்ளி ஆகியவை பக்தர்கள் காணிக்கை செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக, கோவில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.