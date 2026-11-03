நிழற்குடையில் மின் இணைப்பு இல்லாததால் ரூ.25 லட்சம் வீண்
நிழற்குடையில் மின் இணைப்பு இல்லாததால் ரூ.25 லட்சம் வீண்
UPDATED : நவ 02, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:14 PM
செங்கல்பட்டு: மின் இணைப்பு வழங்காததால், 25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே கட்டப்பட்ட பயணியர் நிழற்குடை, பயன்பாடின்றி வீணாகி வருகிறது.
செங்கல்பட்டு –- மதுராந்தகம் சாலையில், வேண்பாக்கத்தில் கலெக்டர் அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், வருவாய்த்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, கூட்டுறவுத்துறை, வேளாண்மைத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு அலுவலகங்கள் உள்ளன.
பல்வேறு சேவை கோரி, நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொது மக்கள் கலெக்டர் அலுவலகம் வந்து செல்கின்றனர். இவர்களின் வசதிக்காக லெக்டர் அலுவலகம் அருகே, 25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பயணியர் நிழற்குடை 2024ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. இதில், கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மற்றும் மின் விளக்குகள் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
ஆனால், கட்டி முடித்து இரு ஆண்டுகளாகியும், நிழற்குடைக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை. இதனால், இரவு நேரத்தில் பேருந்திற்காக காத்திருக்கும் பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இது குறித்து பயணியர் கூறியதாவது:
நிழற்குடை அருகில் சூரிய ஒளியில் அமைத்த ஒளிரும் விளக்குகள் இருந்தாலும், அந்த வெளிச்சம் போதுமானதாக இல்லை.
நிழற்குடை திறப்பு விழா கல்வெட்டில், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் பெயர் இல்லாததால்,
மின் இணைப்பு வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்களது கையெழுத்து இருந்தால் மட்டுமே நிழற்குடைக்கு மின் இணைப்பு வழங்க முடியும் என, மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். தற்போது உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவி காலம் முடிவடைந்துள்ளது.
இதனால், இரவு நேரங்களில், இந்த பேருந்து நிறுத்தத்தை பயன்படுத்துவதை பயணியர் தவிர்க்கின்றனர். மேலும், 1 கி.மீ., துாரம் நடந்து சென்று அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் இருந்து பேருந்துகளில் பயணிக்கின்றனர்.
எனவே, துறை சார்ந்த உயரதிகாரிகள் தலையிட்டு, நிழற்குடைக்கு மின் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.