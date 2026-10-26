49 பொது கழிப்பறைகள் கட்டியும் பயனில்லை; ரூ.3 கோடி வீண்!
49 பொது கழிப்பறைகள் கட்டியும் பயனில்லை; ரூ.3 கோடி வீண்!
UPDATED : அக் 13, 2026 09:44 AM
ADDED : அக் 12, 2026 11:24 PM
மறைமலை நகர்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 2026- - 27ம் நிதியாண்டில் 660 தனிநபர் கழிப்பறைகள் கட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுவரை பணிகள் ஏதும் தொடங்கப்படவில்லை. எட்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் கடந்த இரு ஆண்டுகளில் 3.43 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள 49 பொது கழிப்பறைகள், குடிநீர், மின்சார வசதி இல்லாததால், பயன்பாட்டிற்கு வராமல் வீணாகி வருகின்றன.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் காட்டாங்கொளத்துார், திருப்போரூர், திருக்கழுக்குன்றம், மதுராந்தகம், அச்சிறுபாக்கம், சித்தாமூர், லத்துார், புனிததோமையார் மலை ஆகிய எட்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், 359 ஊராட்சிகள் உள்ளன.
மாவட்டம் முழுதும் உள்ள கிராமப்புற பகுதிகளில், 'துாய்மை இந்தியா' திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் கழிப்பறை கட்டும் பணி செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில், தனிநபர் கழிப்பறைக்கான மானியம் 60:40 என்ற விகிதத்தில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
கழிப்பறை கட்டி முடித்தவர்கள் முறையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்ததும், மத்திய அரசு வழங்கும் 12 ஆயிரம் ரூபாய், அவர்களது வங்கி கணக்கிற்கு வரவு வைக்கப்படுகிறது.
இலக்கு
இந்த திட்டத்தில் கடந்த 2025 - -26ம் நிதியாண்டில் 1,772 தனிநபர் கழிப்பறை கட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு 1,119 கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டு உள்ளன.
அதன்படி, துாய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் 1,119 பயனாளர்ளுக்கு 1.34 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட வேண்டும். ஆனால், இதில் 50 லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே பயனாளர்களுக்கு வழங்கியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் 2026- - 27ம் நிதியாண்டில் 660 தனிநபர் கழிப்பறை கட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆனால், இதுவரை பணிகள் எதுவும் தொடங்கப்படவில்லை.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள பெரிய ஊராட்சி மற்றும் மக்கள் தொகைக்கேற்ப வளர்ந்து வரும் பகுதிகளில், பொது கழிப்பறைகள் புதிதாக கட்டப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில் எட்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் கடந்த இரு ஆண்டுகளில் 49 பொது கழிப்பறைகள் கட்ட 3.49 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு, பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
அச்சிறுபாக்கம், காட்டாங்கொளத்துார், திருப்போரூர் பகுதிகளில் கழிப்பறைகள் கட்டி முடித்து ஓராண்டாகியும் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் வீணாகி வருகின்றன. சித்தாமூர், மதுராந்தகம், லத்துார் பகுதிகளில், கழிப்பறை கட்டும் பணி மந்தகதியில் நடந்து வருகிறது.
இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
அரசு மானியம் தருவதாக, ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். கழிப்பறை கட்டி முடித்ததும், அதற்கான மானியம் முறையாக வழங்கப்படுவது இல்லை. அதிகாரிகளே அரசு பணத்தை கையாடல் செய்வது போன்ற செயலும் நடக்கிறது.
துறை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் கேட்டால் முறையாக பதில் அளிப்பது இல்லை. செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தனிநபர் கழிப்பறை கட்ட பெரும்பாலானோர் ஆர்வம் காட்டுவது இல்லை.
பெண்கள் அவதி
அதேபோல் பொது இடங்களில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள 20க்கும் மேற்பட்ட கழிப்பறைகளுக்கு மின் இணைப்பு, தண்ணீர் வசதி உள்ளிட்டவை ஏற்படுத்தப்படாமல், பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் கிராமப்புறங்களில் பெண்கள் இயற்கை உபாதைகளை கழிக்க, அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு கிராமங்களில் முறையாக ஆய்வு செய்து, கட்டப்பட்டுள்ள பொது கழிப்பறைகளை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
அனைத்து கிராமங்களிலும் கழிப்பறை வசதி குறித்து கணக்கெடுக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. சிறிய அளவிலான கழிப்பறை மற்றும் பொது கழிப்பறை உள்ளிட்டவை குறித்தும் கணக்கெடுப்பு நடத்தி வருகிறோம்.
மின் இணைப்பு வேண்டி, அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள மின்வாரிய அலுவலகங்களுக்கு, ஊராட்சி நிர்வாகம் மூலமாக விண்ணப்பித்து உள்ளோம்.
கடந்த 2024 -- 25ம் நிதியாண்டில் 162 கழிப்பறைகளும், 2025 - -26ம் நிதியாண்டில் 25 சிறிய கழிப்பறைகளும் கட்டும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. விரைவில், மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.