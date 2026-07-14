﻿ ரூ.4.70 கோடி கஞ்சா ஏர்போர்ட்டில் பறிமுதல்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:21 PM
சென்னை: தாய்லாந்து நாட்டில் இரு ந்து கடத்தி வரப்பட்ட 4.70 கோடி ரூபாய் மதிப்பு கஞ்சா, விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தென் கிழக்காசிய நாடான தாய்லாந்து நாட்டிலிருந்து, மலேசியா வழியாக சென்னைக்கு வரும் விமானத்தில், போதை பொருள் கடத்தப்படுவதாக, நேற்று முன்தினம் விமான நிலைய சுங்கத்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதிகாரிகள் கண்காணித்து வந்தனர்; அப்போது மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து விமானம் ஒன்று வந்தது.
அதில் வந்திருந்த பயணியரை அதிகாரிகள் கண்காணித்தனர் .
அப்போது கேரள மாநிலத்தைச் 25 வயது இளைஞர் ஒருவர், சுற்றுலா பயணியாக தாய்லாந்து சென்று, அங்கிருந்து மலேஷியா தலைநகர் கோலாலம்பூர் வழியாக சென்னை திரும்பியது தெரிய வந்தது.
அவரை தடுத்து நிறுத்தி அதிகாரிகள் விசாரித்தனர்; அவர் முன்னுக்குபின் முரணாக பேசினார்.
அவரின் சூட்கேஸை பரிசோதித்ததில் 49 பாக்கெட்டுகளில், உயர்ரக கஞ்சா மறைத்து எடுத்து வந்தது தெரிய வந்தது.
மொத்த எடை 4.7 கிலோ; சர்வதேச மதிப்பு 4.70 கோடி ரூபாய்.
அவற்றை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், அப்பயணியை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.