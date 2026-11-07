/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/செங்கை மீனவர்களுக்கு ரூ.6.86 கோடி நிவாரணம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:54 PM
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மாமல்லபுரம்: செங்கல்பட்டு மாவட்ட மீனவர்களுக்கு, சேமிப்பு திட்ட நிவாரணம், 6.86 கோடி ரூபாய் அவர்களது வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது.
தமிழக மீன்வளத்துறை மற்றும் மீனவர் கூட்டுறவு சங்கத்தின் ஆண் – பெண் உறுப்பினர்களிடம், சேமிப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இத்திட்டத்தின்படி, ஓராண்டில் ஒன்பது மாதங்களுக்கு உறுப்பினர்களிடம் மாத சேமிப்பு தொகையாக, தலா 1,500 ரூபாய் பெறப்படுகிறது.
இதில், தமிழக அரசு, தலா 3,000 ரூபாய் பங்களிப்பு தொகை அளித்து, பயனாளிகளுக்கு தலா 4,500 ரூபாய் வீதம், வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் நிவாரணமாக வழங்கப்படுகிறது.
தற்போது 7,571 ஆண்கள், 6,226 பெண்கள் என, மொத்தம் 13,797 பேருக்கு, 6.86 கோடி ரூபாய், அவர்களது வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது.