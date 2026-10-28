ரூ.7.70 லட்ச குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் திறப்பு :தாம்பரம் ஜி.ஹெச்.,சிற்கு விடிவு கிடைக்குமா?
ரூ.7.70 லட்ச குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் திறப்பு :தாம்பரம் ஜி.ஹெச்.,சிற்கு விடிவு கிடைக்குமா?
UPDATED : அக் 27, 2026 04:36 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:11 PM
குரோம்பேட்டை: தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில், 7.70 லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட, 500 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சுத்திகரிப்பு மையம், நேற்று பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டது. இதனால், அங்கு நிலவி வந்த குடிநீர் தட்டுப்பாட்டிற்கு விடிவு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எழுந்துள்ளது.
தாம்பரம் சானடோரியத்தில், மாவட்ட அரசு மருத்துவமனை இயங்கி வருகிறது. இம்மருத்துவமனைக்கு, தினமும் 1,500க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் வந்து செல்கின்றனர். இவர்களில், பலர் உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் திறக்கப்பட்ட இம்மருத்துவமனையில், குடிநீர் பிரச்னை நிலவி வந்தது.
மொட்டை மாடியில், 1,000 லி., கொள்ளளவு கொண்ட சுத்திகரிப்பு மையம் அமைக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு மாடிக்கும் குடிநீர் வினியோகிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த மையத்தை முறையாக பராமரிக்காததால், அடிக்கடி பழுதாகி, குடிநீர் வினியோகம் தடைபட்டு, நோயாளிகளும், அவர்களது உறவினர்களும் கடும் அவதியமடைந்து வந்தனர். பணம் கொடுத்து தண்ணீர் கேன் வாங்கி பயன்படுத்தும் நிலைமை உள்ளது.
அதேபோல், போதிய தண்ணீர் வசதியின்றி கழிப்பறைகளும் கடும் துர்நாற்றம் வீசுகின்றன. இது, நோயாளிகளுடன் வரும் உறவினர்களுக்கும், தொற்று நோய் பாதிப்பு ஏற்படும் நிலைமையை உருவாக்கியது.
இதையடுத்து, நோயாளிகளின் நலனை கருத்தில் வைத்து, கூடுதலாக சுத்திகரிப்பு மையம் கட்ட வேண்டும். மற்ற தேவைகளுக்கான தண்ணீர் வசதியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்தது.
இந்த நிலையில், தாம்பரம் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ராஜா தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ், 7.70 லட்சம் ரூபாய் செலவில், மருத்துவமனை வளாகத்தில், 500 லி., கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் கட்டப்பட்டது. இந்த மையம், நேற்று பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம், அங்கு நிலவி வந்த குடிநீர் தட்டுப்பாட்டிற்கு சற்று விடிவு கிடைக்கும் என, நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.