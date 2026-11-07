ரூ.10 கோடி மதிப்பிலான போதை பொருள் அழிப்பு

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ADDED : நவ 06, 2026 05:14 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: செங்கல்பட்டு, தென்மேல்பாக்கத்தில் உள்ள ‘ஜி.ஜே., மல்டிகிளேவ்’ எனும் மருத்துவ கழிவுகள் எரியூட்டும் தனியார் நிறுவனத்தில், 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதை பொருட்கள், எரித்து அழிக்கப்பட்டன.
சென்னை, செங்கல்பட்டு மாவட்ட பகுதிகளில் போலீசாரால் கைப்பற்றப்படும் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை பொருட்கள், தென்மேல்பாக்கத்தில் உள்ள ‘ஜி.ஜே மல்டிகிளேவ்’ என்ற தனியார் நிறுவனத்தில், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி எரித்து அழிக்கப்படுவது வழக்கம்.
அந்தவகையில், தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரத்திற்கு உட்பட்ட 25 காவல் நிலையங்களில் 227 வழக்குகளில் போலீசாரால் கைப்பற்றப்பட்ட 810 கிலோ கஞ்சா; ஆவடி போலீஸ் கமிஷனரகத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட 906 கிலோ கஞ்சா; காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட 37 கிலோ கஞ்சா; திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட 65 கிலோ கஞ்சா என, மொத்தம் 1,818 கிலோ கஞ்சா நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து, உயரதிகாரிகள் முன்னிலையில் நேற்று தீயிட்டு எரிக்கப்பட்டது.
அளிக்கப்பட்ட போதை பொருட்களின் மதிப்பு 10 கோடி ரூபாய் வரை இருக்கும் என, போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.