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ரூ. 1.30 கோடியில் சீரமைக்கப்பட்ட லட்சுமி தீர்த்த குளம் மீண்டும் சீரழிவு
ரூ. 1.30 கோடியில் சீரமைக்கப்பட்ட லட்சுமி தீர்த்த குளம் மீண்டும் சீரழிவு
UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:36 PM
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திருக்கழுக்குன்றம்: திருக்கழுக்குன்றத்தில் உள்ள வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் அருகே உள்ள லட்சுமி தீர்த்தம் எனப்படும் தேரடி குளம், 1.30 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சீரமைக்கப்பட்டும், முறையான பராமரிப்பில்லாமல் மீண்டும் சீரழிந்து வருவதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது.
இக்குளத்திற்கு மழைநீர் கொண்டு வரும் வாய்க்கால்களும் மீட்கப்படாததால், மழைநீர் குளத்தில் சேர்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. நிதி செலவழித்து மேம்படுத்திய குளத்தைத் தொடர்ந்து பராமரிக்க பேரூராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் கோவில் நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.