திருப்போரூர் அருகே வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்ட ரூமி – 1 ராக்கெட்
திருப்போரூர் அருகே வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்ட ரூமி – 1 ராக்கெட்
UPDATED : அக் 10, 2026 09:43 PM
ADDED : அக் 10, 2026 08:46 PM
UPDATED : அக் 10, 2026 09:43 PM ADDED : அக் 10, 2026 08:46 PM
திருப்போரூர்: தனியார் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள ரூமி 1 ராக்கெட், திருப்போரூர் அருகே நேற்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
சென்னை அடுத்த, கேளம்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் ஆனந்த் மேகலிங்கம். இளம் விஞ்ஞானியான இவர், மார்ட்டின் குழும நிறுவனங்களின் உதவியுடன ‘ஸ்பேஸ் சோன் இந்தியா’ என்ற ராக்கெட் தயாரிப்பு மையத்தை நடத்தி வருகிறார்.
இந்த மையத்தில் 12 ஆராய்ச்சி சோதனைக்கூடங்கள் உள்ளன. இவற்றில் மொத்தம் 28 இளம் விஞ்ஞானிகள் பணியாற்றுகின்றனர்.
இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி, மயில்சாமி அண்ணாதுரை ஆலோசனையின் படி, ‘மிஷன் ரூமி டுவின்– 2026’ என்ற பெயரில்
ரூமி – 1, ரூமி 2 ஆகிய இரண்டு ராக்கெட்டுகள் தயாரிக்கப்பட்டன. இந்த ராக்கெட்டுகள் 3.1 மீ., நீளம் விட்டம் 164 மி.மீ., மொத்த எடை 35 கிலோ கிராம் கொண்டது.
ராக்கெட் ஏவும் செலவை குறைப்பது, எரிபொருள் பயன்பாடு, இன்ஜின் இயக்கத்தை நிறுத்தி, மீண்டும் இயக்குவது உள்ளிட்டவை குறித்து ஆராய்வதற்காக, இந்த ராக்கெட்டுகளை தயாரித்துள்ளதாக ஆனந்த் மேகலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், ‘ஸ்பேஸ் சோன் இந்தியா’ மார்ட்டின் குழும நிறுவனங்களின் சார்பில், நேற்று காலை, 7:40 மணிக்கு திருப்போரூர் அடுத்த நெம்மேலி பகுதியில், நடந்த ராக்கெட் ஏவுதல் நிகழ்ச்சியில் தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பங்கேற்று நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தார்.
இதையடுத்து, விண்ணில் செலுத்தும் வகையிலான, மொபைல் ஐட்ராலிக் ஏவுதளத்தில், 70 டிகிரி கோணத்தில், ராக்கெட் தயாராக நிறுத்தப்பட்டது. 10 – 1 வரை ‘கவுன்ட் டவுன்’ தொடங்கி, காலை7:45 மணிக்கு, செயற்கைகோள்களுடன், ரூமி – 1 ராக்கெட் விண்ணில் சீறிப் பாய்ந்தது.
இவை, 6 கி.மீ., துாரம் வரை பறக்கும் இலக்கு இருந்த நிலையில், 8 கி.மீ., துாரம் வரை ராக்கெட் பறந்தது. இதில், தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ரூமி – 2 ராக்கெட் மட்டும் விண்ணில் ஏவும் இயக்கம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வை, மாமல்லபுரம் அருகே திறந்தவெளி பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த, அரங்கத்தில் 2,000த்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ – மாணவியர், எல்.இ.டி., திரையில் பார்வையிட்டனர்.
இந்நிகழ்வில் பங்கேற்ற இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை கூறியதாவது:
உலகளவில் இந்த வாரம் உலக விண்வெளி வாரமாக கொண்டாடப்படுகிறது. திருப்போரூரில் ஏவப்பட்ட ரூமி – 1 ராக்கெட் ஒரு புரட்சியை செய்துள்ளது. இந்த ராக்கெட் சிறிது துாரம் விண்ணில் சென்ற பிறகு, அதை நிலை நிறுத்தி மீண்டும் இயக்குவதுதான் அடுத்தக்கட்ட வளர்ச்சியை குறிக்கும். இந்த தொழில்நுட்படம் மூலம் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அதன் பாதையை மாற்றி இயக்க முடியும். முதற்படியாக இந்த தொழில்நுட்பம் வர்த்தக ரீதியாக பலருக்கும் பயன் தரும்.
இந்த நிகழ்வை பார்க்கும் ஒவ்வொரு மாணவ – மாணவியருக்கும், அவர்களுக்குள் ஒரு எழுச்சியை உருவாக்கும். பாடத்திட்டத்தில் விவசாயம் முதல் விண்வெளி வரை இருக்க கூடிய தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்ளும் வகையில் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்நிகழ்வில், மார்ட்டின் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின், லீமா ரோஸ் மார்ட்டின், டெய்சி ஆதவ் அர்ஜூனா, முன்னாள் த.வா.க.,– எம்.எல்.ஏ. வேல்முருகன், திருப்போரூர் தொகுதி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., விஜயராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.