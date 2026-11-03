மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம்

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ADDED : நவ 02, 2026 11:37 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: அதிக பாரம் ஏற்றி செல்ல நெருக்கடி தரும் அதிகாரிகளை கண்டித்து, தமிழ்நாடு லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினர் நேற்று, ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
சிங்கபெருமாள் கோவிலில், தமிழ்நாடு லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினர், அதிக பாரம் ஏற்றி செல்ல நெருக்கடி தரும் அதிகாரிகளை கண்டித்து, நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
அப்போது லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் தலைவர் யுவராஜ் பேசியதாவது:
மணல் லாரிகளில் அதிக பாரம் ஏற்றிச் செல்ல அரசு அதிகாரிகள் நிர்ப்பந்தம் செய்கின்றனர்.
இதனால் அடிக்கடி வாகனங்கள் பழுதடைந்து வருகின்றன. இதனை கண்டித்து ஏழு மாவட்டங்களில், 150க்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் இயக்கப்படவில்லை.
இனி வரும் காலங்களில் மணல் லாரிகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதலாக பாரம் ஏற்ற விடமாட்டோம். காவல் துறை உள்ளிட்ட எந்த அதிகாரிகளுக்கும் லஞ்சம் கொடுக்க கூடாது. அடுத்த கட்ட போராட்டம் குறித்து ஆலோசனை நடத்தி முடிவு எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.