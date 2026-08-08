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﻿ ஒப்பந்ததாரருக்கு ஆதரவாக துாய்மை பணியாளர்கள் தர்ணா

﻿ ஒப்பந்ததாரருக்கு ஆதரவாக துாய்மை பணியாளர்கள் தர்ணா

ADDED : ஆக 08, 2026 01:49 AM

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ADDED : ஆக 08, 2026 01:49 AM

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மதுராந்தகம்: ஒப்பந்த அடிப்படை யில் துாய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் தனியார் நிறுவன ஒப்பந்ததாரரை சாதி ரீதியாக இழிவாக பேசியதாகக் கூறி, 50க்கும் மேற்பட்ட துாய்மை பணியாளர்கள் மதுராந்தகம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் நகராட்சியில் ஒப்பந்த அடிப்படையில், துாய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இப்பணியில் 70-க்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

துாய்மை பணி ஒப்பந்ததாரரை நகராட்சி தலைவர் மலர்விழியின் கணவரும், இரண்டாவது வார்டு கவுன்சிலருமான குமார், 52, தரக்குறைவாக திட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

இதை கண்டித்து, நேற்று பணிக்கு செல்லாமல், 50க்கும் மேற்பட்ட துாய்மை பணியாளர்கள், நகராட்சி அலுவலக நுழைவாயிலில் அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.

அவர்களிடம் பேச்சு நடத்திய நகராட்சி கமிஷனர் சுகேந்திரன், சம்பந்தப்பட்ட நபர்களிடம் விசாரணை நடத்தி உரிய தீர்வு காணப்படும் என உறுதியளித்தார். இதையடுத்து, துாய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.

இதுகுறித்து, கவுன்சிலர் குமார் கூறுகையில்,''பொதுமக்களிடம் இருந்து புகார் வந்ததால், பணிகளை முறையாக செய்யுங்கள் என, ஒப்பந்ததாரரிடம் வலியுறுத்தினேன். அவரை பற்றி அவதுாறாக பேசவில்லை,'' என்றார்.

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