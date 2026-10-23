செங்கை மாவட்டத்தில் 5 நகராட்சிகளில் 8 சுகாதார ஆய்வாளர் பணியிடங்கள் காலி துாய்மை பணிகள் பாதிப்பு
செங்கை மாவட்டத்தில் 5 நகராட்சிகளில் 8 சுகாதார ஆய்வாளர் பணியிடங்கள் காலி துாய்மை பணிகள் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:54 PM
மறைமலை நகர்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள, ஐந்து நகராட்சிகளில் உள்ள, 14 சுகாதார ஆய்வாளர்கள் பணியிடங்களில் எட்டு இ டங்கள் காலியாக உள்ளதால் நகராட்சி பகுதிகளில் துாய்மை பணிகள் பாதிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம், மறைமலை நகர், மாமல்லபுரம், நந்திவரம் கூடுவாஞ்சேரி என ஐந்து நகராட்சிகள் உள்ளன.
இவை அனைத்தும் புறநகர் பகுதியில் உள்ள வளர்ந்து வரும் பகுதியாகும். தொழிற்சாலைகள், வணிக கட்டடங்கள் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், வீடுகள் என நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன.
பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் மற்றும் இளம் பெண்கள் இங்கு வாடகைக்கு தங்கி, தொழிற்சாலைகளில் பணி புரிந்து வருகின்றனர். இந்த பகுதியில் உள்ள சாலைகள், தெருக்கள், வீடுகளில் குப்பை சேகரிக்க நகராட்சி சார்பில் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு டெண்டர் விடப்பட்டு நகராட்சிகளுக்கு சொந்தமான வாகனங்களில் தனியார் நிறுவனம் குப்பையை அகற்றி வருகின்றன.
இதை முறையாக கண்காணிக்க ஒவ்வொரு நகராட்சி சார்பிலும், சுகாதார ஆய்வாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஐந்து நகராட்சிகளிலும், 14 பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது செங்கல்பட்டு நகராட்சியில் ஒன்று, மறைமலை நகரில் ஐந்து இடங்கள், நந்திவரம் கூடுவாஞ்சேரியில் இரண்டு இடங்கள் என, எட்டு இடங்கள் காலியாக உள்ளன.
இதன் காரணமாக குப்பை அள்ளும் துாய்மை பணியாளர்கள் குப்பையை முறையாக எடுப்பது இல்லை என குடியிருப்புவாசிகள் தெரிவிக்கின்றனர். எனவே காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டுமென, பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.