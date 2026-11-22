ADDED : நவ 21, 2026 04:02 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: சிங்கபெருமாள் கோவில் அருகே தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்று, புறநகர் மின்சார ரயிலில் அடிபட்டு படுகாயமடைந்த பள்ளி மாணவி, யுவஸ்ரீ, 16 சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
சிங்கபெருமாள் கோவில், அடுத்த மெல்ரோசாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் யுவஸ்ரீ. இவர்,
மறைமலை நகரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில், பிளஸ் – 1 படித்து வந்தார்.
நேற்று (நவ.,20) மாலை சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையம் -அருகே தண்டவளாத்தை கடக்க முயன்றார். அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக செங்கல்பட்டில் இருந்து சென்னை கடற்கரை நோக்கி சென்ற புறநகர் மின்சார ரயிலில் அடிபட்டு யுவஸ்ரீ படுகாயமடைந்தார்.
அங்கு வந்த சிங்கபெருமாள் கோவில் போலீசார், மாணவியை மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில், சேர்த்தனர்.
அங்கு, இன்று (நவ.,21) அதிகாலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். விபத்து குறித்து செங்கல்பட்டு ரயில்வே போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.